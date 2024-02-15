В Иркутске отменен концерт Лолиты

По данным Telegram-канала SHOT, организаторы концертов звезды российской эстрады объявили, что отменен весь «юбилейный тур по городам России». Вот так сейчас выглядит страница продажи билетов на концерты Лолиты на сайте организаторов/ © artzvezdy.ru.

По неподтвержденным официально слухам, Лолита, как и многие ее коллеги, стала «нерукопожатной» после участия в скандально прогремевшей на весь интернет «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Насколько это соответствует действительности — неизвестно, но «полетел» гастрольный график певицы сразу после той тусовки. В конце января от ее выступлений отказались в Новосибирске и Омске, с ее сайта также пропали афиши о выступлениях в подмосковных Раменском, Чехове, Орехово-Зуево, Люберцах, Ступино, Коломне и Королёве. Вчера стало известно, что в марте Лолиту не ждут в Екатеринбурге и Перми.