Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Иркутске отменен концерт Лолиты

В Иркутске не споет Лолита Милявская, концерт которой должен был состояться 9 апреля. Официально: отменён по техническим причинам. Об этом сообщает ИА «ТК Город».
Источник: РИА "Новости"

По данным Telegram-канала SHOT, организаторы концертов звезды российской эстрады объявили, что отменен весь «юбилейный тур по городам России».

Вот так сейчас выглядит страница продажи билетов на концерты Лолиты на сайте организаторов/ © artzvezdy.ru.

По неподтвержденным официально слухам, Лолита, как и многие ее коллеги, стала «нерукопожатной» после участия в скандально прогремевшей на весь интернет «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Насколько это соответствует действительности — неизвестно, но «полетел» гастрольный график певицы сразу после той тусовки. В конце января от ее выступлений отказались в Новосибирске и Омске, с ее сайта также пропали афиши о выступлениях в подмосковных Раменском, Чехове, Орехово-Зуево, Люберцах, Ступино, Коломне и Королёве. Вчера стало известно, что в марте Лолиту не ждут в Екатеринбурге и Перми.

Иркутск «держался» дольше. Еще в среду, 14 февраля, билеты продавали, но вечером того же дня на сайтах «Городских зрелищных касс» и «Сибкассы» появилось сообщение, что концерт отменён. И можно вернуть деньги за купленные билеты.

Напомним, ранее стало известно, что в Приангарье не состоятся концерты Кристины Орбакайте.

шоу