В Иркутске отменен концерт Лолиты

По данным Telegram-канала SHOT, организаторы концертов звезды российской эстрады объявили, что отменен весь «юбилейный тур по городам России».
Вот так сейчас выглядит страница продажи билетов на концерты Лолиты на сайте организаторов/ © artzvezdy.ru.
По неподтвержденным официально слухам, Лолита, как и многие ее коллеги, стала «нерукопожатной» после участия в скандально прогремевшей на весь интернет «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.
Иркутск «держался» дольше. Еще в среду, 14 февраля, билеты продавали, но вечером того же дня на сайтах «Городских зрелищных касс» и «Сибкассы» появилось сообщение, что концерт отменён. И можно вернуть деньги за купленные билеты.
Напомним, ранее стало известно, что в Приангарье не состоятся концерты Кристины Орбакайте.