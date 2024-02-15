В Екатеринбурге холода побили многолетний рекорд

В Екатеринбурге 14 февраля среднесуточная температура оказалась на 8.1 градуса ниже нормы. Этот день стал самым холодным 14 февраля с 2014 года.
— Среднесуточная температура: −19.1 градуса по Цельсию (-8.1 градуса к норме) — самый холодный день 14 февраля с 2014 года, — сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале.
При этом дневной максимум температур составил −18.2 градуса, а ночной минимум — −22.9 градуса по Цельсию. Порывы ветра достигали скорости 12 метров в секунду.
Ранее в МЧС Свердловской области предупреждали о похолодании в регионе до −42 градусов по Цельсию. Пик аномальных морозов, согласно прогнозам, должен прийтись на