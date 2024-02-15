Движение по федеральной дороге М-5 в Челябинской области остановят на пять часов

Сообщается, что это связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции ФАД в Ашинском районе.
«В четверг, 15 февраля 2024 года, с 9 до 14 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке с 1565 по 1576 километр», — следует из комментария Упрдор «Южный Урал».
Схема объезда по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для большегрузов и автобусов на время буровзрывных работ проезд запрещен.
До 1 октября 2024 года перекрытие движения в Ашинском районе будет производиться по вторникам или четвергам еженедельно, в зависимости от погодных условий.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрута.