«Лапландия» обязала бывшую ИП выплатить 1,5 млн долга за аренду

По данным официального представителя Мариинского суда Алексея Бушуева, в Кузбассе взыщут 1,5 млн рублей долга за аренду в кемеровском ТРЦ «Лапландия». С иском обратился собственник торгового центра из Москвы, которому жительница Мариинска не заплатила за 5 месяцев.
В 2018 году предпринимательница арендовала часть помещения на втором этаже до конца декабря 2020 года, однако в марте последнего года аренды перестала платить. Не работала она и после снятия всех короновирусных ограничений и открытия ТЦ. Позже мариинка аннулировала статус предпринимателя.
Собственник по суду обязал бывшую ИП выплатить задолженность по аренде в размере более миллиона рублей, но спустя три года долги так и не взыскали. Тогда владелец «Лапландии» вновь обратился в суд с иском о взыскании за оставшиеся месяцы аренды и неустойки за уплату около 2,6 млн рублей.
В суд женщина не явилась, а суд усмотрел несоразмерность заявленной неустойки последствиям нарушения обязательства. Неустойку в итоге снизили до размера основного долга по договору аренды около 1,5 млн рублей. В неё вошли задолженность по арендной плате с августа по декабрь 2020 года, неустойка и судебные расходы.