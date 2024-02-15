«Лапландия» обязала бывшую ИП выплатить 1,5 млн долга за аренду

Собственник по суду обязал бывшую ИП выплатить задолженность по аренде в размере более миллиона рублей, но спустя три года долги так и не взыскали. Тогда владелец «Лапландии» вновь обратился в суд с иском о взыскании за оставшиеся месяцы аренды и неустойки за уплату около 2,6 млн рублей.