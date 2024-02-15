Последние новости Воронежа на 15 февраля 2024 года: спецслужбы оцепили школу из-за игрушки, система ПВО сбила очередной беспилотник

49-летняя учительница из Воронежа стала очередной жертвой мошенников. Под видом сотрудника компании сотовой связи аферист сообщил женщине, что от нее поступила заявка о блокировке номера. Горожанка эту информацию опровергла. После чего ей начали звонить разные люди и представляться полицейскими. Они убедили потерпевшую оформить кредиты и перевести их на «безопасные счета». Оператор банка пытался отговорить учительницу от оформления займа, но та его не послушала. Оставила без внимания женщина и предостережениям родных. В итоге учительница перевела мошенникам более двух миллионов рублей.