Последние новости Воронежа на 15 февраля 2024 года: спецслужбы оцепили школу из-за игрушки, система ПВО сбила очередной беспилотник

В ночь на 14 февраля в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и сбила очередной беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Аппарат был самолетного типа. Последствий на земле нет. Также в облправительстве опровергли распространяемую в соцсетях информацию о возможной цели беспилотника. Остатки БПЛА обнаружили вдали от населенных пунктов и каких-либо инфраструктурных объектов. Определить маршрут БПЛА могут только военные, поэтому строить предположения некорректно.
14 февраля к воронежской школе № 43, расположенной на улице Хользунова, съехались спецслужбы. Учреждение оцепили. В пресс-службе мэрии сообщили, что на территории учебного заведения обнаружили бесхозный предмет. Действуя по инструкции, администрация школы сообщила об этом в правоохранительные органы. В ходе проверки ничего опасного в заведении не обнаружили. Выяснилось, что причиной волнений стал День святого Валентина. Бесхозным предметом оказалась мягкая игрушка. Один из школьников просто хотел сделать сюрприз понравившейся ему девочке.
В Воронеже возобновят поиски пропавшего 11 лет назад пенсионера. Такое поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин. В апреле 2013 года 79-летний мужчина возвращался от сына. Сел в рейсовый автобус и бесследно исчез по дороге домой. О его судьбе до сих пор ничего не известно. Региональное СУ СКР занималось делом, но позже предварительное следствие приостановили. Теперь же по поручению Бастрыкина руководитель воронежского управления Кирилл Левит возобновит производство и представит доклад о результатах расследования.
49-летняя учительница из Воронежа стала очередной жертвой мошенников. Под видом сотрудника компании сотовой связи аферист сообщил женщине, что от нее поступила заявка о блокировке номера. Горожанка эту информацию опровергла. После чего ей начали звонить разные люди и представляться полицейскими. Они убедили потерпевшую оформить кредиты и перевести их на «безопасные счета». Оператор банка пытался отговорить учительницу от оформления займа, но та его не послушала. Оставила без внимания женщина и предостережениям родных. В итоге учительница перевела мошенникам более двух миллионов рублей.