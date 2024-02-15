ГК «Солар»: за год число кибератак на финансовый сектор выросло на четверть

«Финсектор на фоне других отраслей лучше справляется с постоянным ростом кибератак, уровень защиты от базовых угроз здесь выше. Но фокус злоумышленников высокой квалификации вновь сместился на финансовую отрасль, поэтому банкам необходимо обращать внимание на повышение уровня киберграмотности сотрудников, которые зачастую становятся точкой входа в ИТ-инфраструктуру организации. Также на фоне технологических ограничений SIEM-систем в части потока обрабатываемых данных важно увеличивать зону обзора своих центров мониторинга ИБ за счет специальных сенсоров (NTA, EDR и проч.). Кроме того, необходимо выстраивать процессы патч-менеджмента и управления уязвимостями, особенно для публичных сервисов компаний, через которые последние два года происходит порядка 70% всех взломов инфраструктур», — пояснил директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Алексей Павлов.