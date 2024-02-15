«Прогресс МС-26» с конфетами, научным оборудованием и другими грузами вывели на орбиту

Ожидается, что полет до МКС займет около двух суток. Стыковка с модулем «Звезда» намечена на 09:12 мск в субботу.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26» стартовала в 06:25 мск с космодрома Байконур. Это был первый запуск корабля «Прогресс МС» в текущем году, а также первый пуск с космодрома Байконур.
«Прогресс МС-26» доставит на МКС 2 518 кг грузов, среди которых 580 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах. В грузовом отсеке корабля — 1 478 кг различного оборудования и материалов: еда для экипажа, предметы одежды и материалы для научных экспериментов.
В частности, на станцию отправится укладка для эксперимента «Перспектива-КМ», которая представляет собой конструкцию из полимерных материалов с эффектом памяти формы. Космонавты установят ее на малом исследовательском модуле «Поиск» в рамках одного из предстоящих выходов в открытый космос. Кроме того, корабль доставит укладки для научных работ «Фуллерен» (выращивание кристаллов фуллерита в электровакуумной печи) и «Орбита-МГ» (отработка технологий контроля техсостояния герметичных оболочек космических кораблей и станций).
Как сообщили ТАСС в службе психологической поддержки российских космонавтов, грузовой корабль доставит на станцию шоколадные конфеты с натуральным составом, сделанные на фабрике «Красный октябрь» специально для командира отряда космонавтов, спецкора ТАСС Олега Кононенко. «Прогресс» также доставит на станцию подарок для космонавта Николая Чуба от его семьи.