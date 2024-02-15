«Прогресс МС-26» с конфетами, научным оборудованием и другими грузами вывели на орбиту

В частности, на станцию отправится укладка для эксперимента «Перспектива-КМ», которая представляет собой конструкцию из полимерных материалов с эффектом памяти формы. Космонавты установят ее на малом исследовательском модуле «Поиск» в рамках одного из предстоящих выходов в открытый космос. Кроме того, корабль доставит укладки для научных работ «Фуллерен» (выращивание кристаллов фуллерита в электровакуумной печи) и «Орбита-МГ» (отработка технологий контроля техсостояния герметичных оболочек космических кораблей и станций).