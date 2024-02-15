Шоссе, связывающее Кемерово с трассой Яшкино — Тайга, отремонтируют

По данным кемеровской администрации, в этом году отремонтируют шоссе Егорова в Кировском районе, которое связывает город с трассой Яшкино — Тайга. Дорожники приведут в порядок полуторакилометровый участок от АЗС на ул. Стройгородок до выезда из города.
«Здесь заменят асфальтобетонное покрытие, бордюрный камень, установят знаки, нанесут разметку. Аукцион на поиск подрядчика уже объявлен, начальная максимальная цена контракта 84 398 243,27 рублей», — рассказывают сотрудники мэрии.
В 2019 году уже был отремонтирован участок шоссе от ул. Инициативной до АЗС. Также в Кемерове объявили аукцион на поиск подрядчика, который спроектирует и капитально отремонтирует улицу Инициативная в Кировском районе.