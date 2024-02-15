В Перми из-за аварии на водопроводе в некоторых домах отключили воду

Компания «Новогор-Прикамье» проводит ремонтные работы. В связи с этим без воды остались дома частного сектора по адресам: улица Балхашская, 172−199, 200−216 (четн.), 201, 203, 207; ул. Суздальская, 1, 3; улица Старцева, 193, 191; ул. Запорожская, 196.