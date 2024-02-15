Любимый белорусами Египет построит новый курорт на Средиземном море за пять лет

Власти любимого белорусами Египта намерены построить новый курорт на Средиземном море, передает Ассоциация туроператоров (АТОР).
В частности, планируется строительство крупного курорта на средиземноморском побережье с привлечением многомиллиардных инвестиций из ОАЭ.
— Консорциум из ОАЭ намерен инвестировать в проект 22 миллиарда долларов, а при необходимости больше, — говорится в статье.
Известно, что из-за крупного внешнего долга власти Египта вынуждены продавать госактивы и поощрять частные инвестиции.
Предположительно, на создание нового курорта с инфраструктурой уровня Шарм-эш-Шейха на Красном море понадобится около 5 лет. Центром станет город Рас-эль-Хекма в провинции Марса-Матрух, расположенный между Александрией и центром провинции и в 87 километрах от международного аэропорта.
К слову, о создании курорта в Рас-эль-Хекма периодически говорят с 1975 года. Сейчас на северо-западном побережье страны находится масса небольших туристических деревень и поселков популярных у внутреннего туриста.