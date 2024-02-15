Любимый белорусами Египет построит новый курорт на Средиземном море за пять лет

Предположительно, на создание нового курорта с инфраструктурой уровня Шарм-эш-Шейха на Красном море понадобится около 5 лет. Центром станет город Рас-эль-Хекма в провинции Марса-Матрух, расположенный между Александрией и центром провинции и в 87 километрах от международного аэропорта.