Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В центре Волгограда обновят спуск к Волге и склон

Специалисты благоустроят спуск к Волге от музея-панорамы до 7-й Гвардейской.
Источник: Волгоградская правда

Волгоградцам показали, как будет выглядеть пространство после реконструкции. Второй этап работ охватит участок протяженностью 570 метров между улицами 7-й Гвардейской и Наумова.

По данным пресс-службы Центра «ВЯЗ», специалисты при разработке проекта учитывали специфический рельеф на склоне у Волги, было принято решение сохранить пешеходные дорожки, уложив новое плиточное покрытие.

Чтобы разграничить движение пешеходов и двухколесного транспорта, было предложено велосипедную дорожку отделить зеленой зоной от основной части.

ЖКХ