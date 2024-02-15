В центре Волгограда обновят спуск к Волге и склон

Волгоградцам показали, как будет выглядеть пространство после реконструкции. Второй этап работ охватит участок протяженностью 570 метров между улицами 7-й Гвардейской и Наумова.
По данным пресс-службы Центра «ВЯЗ», специалисты при разработке проекта учитывали специфический рельеф на склоне у Волги, было принято решение сохранить пешеходные дорожки, уложив новое плиточное покрытие.
Чтобы разграничить движение пешеходов и двухколесного транспорта, было предложено велосипедную дорожку отделить зеленой зоной от основной части.