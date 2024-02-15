Пять лет за что? В Приморье вынесли приговор «взорвавшему» мемориал адвокату

Обвинение ему предъявили по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По мнению следователей, в октябре 2022 года Чихунов, «выражая явное неуважение к обществу» сделал вид, что стреляет из гранатомета в мемориал, установленный к 100-летию проведения Приамурского Земского Собора под руководством генерала Михаила Константиновича Дитерихса. А завели дело после того, как в сети появился скандальный ролик с этим перфомансом.