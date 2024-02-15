Пять лет за что? В Приморье вынесли приговор «взорвавшему» мемориал адвокату

История про адвоката Максима Чихунова, которого обвинили в том, что он «разнес» один из мемориалов во Владивостоке, получила продолжение. Экс-кандидату в депутаты вынесли приговор — год условно. Но прокуратура с таким решением не согласна. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Обвинение ему предъявили по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По мнению следователей, в октябре 2022 года Чихунов, «выражая явное неуважение к обществу» сделал вид, что стреляет из гранатомета в мемориал, установленный к 100-летию проведения Приамурского Земского Собора под руководством генерала Михаила Константиновича Дитерихса. А завели дело после того, как в сети появился скандальный ролик с этим перфомансом.
На какое-то время адвокат пропал с радаров, не вел социальные сети, а когда вновь появился в январе 2023 года, то объяснил свой поступок корреспонденту «Комсомолки»:
«Для меня появление доски стало плевком в душу. Я понимаю, что в те времена была гражданская убийственная война без победителей и проигравших. Но я считаю, что надо сохранять в сознании людей паритет».
Прокуратура просила назначить Чихунову наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако судья переквалифицировал часть статьи 213 со второй на первую (хулиганство, совершенное по мотивам политической ненависти). В итоге приговорили адвоката к лишению свободы на год условно и испытательному сроку (также на год).
Однако ведомство с таким решением суда не согласно, считает приговор мягким, а переквалификацию необоснованной, поэтому планирует обжаловать приговор.
«Я обжаловать ничего не собираюсь, а с мнением прокуратуры не согласен. За что пять лет? Эксперт в суде сказал, что оружия не было», — заявил в разговоре с корреспондентом «КП» адвокат.