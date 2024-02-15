63% сотрудников Иркутской области испытывают трудности при поиске работы

63 процента работников из Иркутской области испытывали трудности при трудоустройстве по специальности. К такому выводу пришли специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны по итогам исследования рынка труда в 4 квартале 2023 года.
Чаще всего проблемы с поиском работы по специальности в Иркутской области испытывают работники сфер развлечений и медиа, а также высшего и среднего менеджмента — 84 и 80 процентов соответственно. Также на трудности при трудоустройстве жаловались 77 процентов юристов, маркетологов и ИТ-специалистов.
22 процента опрошенных в регионе признались, что, наоборот, находят место работы без особых усилий. Чаще всего об этом говорили представители сфер розничной торговли, ресторанно-гостиничного бизнеса, строительства и производства — 38, 36, 32 и 29 процентов соответственно.