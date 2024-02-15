63% сотрудников Иркутской области испытывают трудности при поиске работы

Чаще всего проблемы с поиском работы по специальности в Иркутской области испытывают работники сфер развлечений и медиа, а также высшего и среднего менеджмента — 84 и 80 процентов соответственно. Также на трудности при трудоустройстве жаловались 77 процентов юристов, маркетологов и ИТ-специалистов.