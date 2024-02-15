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Девять снежных лавин сошли в горах Алматы

14 февраля 2024 года снежные лавины сошли в горах Алматы. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе ГУ «Казселезащита», жертв и пострадавших нет.
Источник: Instagram/kazselezashita

Специалисты отмечают, что во время обследования лавиноопасных участков с 8.00 до 15.00 14 февраля по бассейну реки Киши Алматы выявили самопроизвольные сходы снежных лавин.

«Выявлено 9 лавин общим объемом 4100 м³ снега. Большинство лавин сошло в труднодоступных местах, вдали от дорог и объектов. Жертв и пострадавших нет».

Пресс-служба ГУ «Казселезащита»

Как уточнили в учреждении, на местах заранее были установлены предупреждающие щиты.

«Выше ГК “Шымбулак” по бассейну реки Киши Алматы был выставлен блок-пост Департамента полиции и ГУ “Казселезащита” по ограничению доступа населения в зону лавинного риска. Также о высокой степени лавинной опасности совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям Алматы была опубликована информация в СМИ с рекомендациями».

Пресс-служба ГУ «Казселезащита»