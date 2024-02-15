Девять снежных лавин сошли в горах Алматы

«Выше ГК “Шымбулак” по бассейну реки Киши Алматы был выставлен блок-пост Департамента полиции и ГУ “Казселезащита” по ограничению доступа населения в зону лавинного риска. Также о высокой степени лавинной опасности совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям Алматы была опубликована информация в СМИ с рекомендациями».