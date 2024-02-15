Приморских рыбаков предупреждают об опасности выхода на лед

По информации Примгидромета, температурные перепады быстро отразились на состоянии льда. Так, частично разрушен припайный лед в Уссурийском заливе. Плавучий лед дрейфует в открытую часть залива Петра Великого. В проливе Босфор Восточный льдины также вынесло в открытую часть залива.
Как сообщает пресс-служба минГОЧС региона, выход на лед сейчас очень опасен, и в последующие дни риск возрастает.
«Речь идет не только о рыбаках, но и любителях экстремальных прогулок и фото. Буквально вчера вблизи Владивостока спасатели сняли с льдины двух девушек. Особое внимание следует обратить родителям на детей, проговорить с ними опасность и последствия таких действий», — подчеркнули в ведомстве.