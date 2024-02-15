Православные 15 февраля отметят Сретение Господне

Как подчеркнули в Белорусском экзархате, в этом году праздник Сретения ознаменован и тем, что в пределах БПЦ находится великая православная святыня — ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы.
«В Минске, в Свято-Духовом кафедральном соборе она пробудет еще двое суток, потом ее доставят в разные православные белорусские епархии», — рассказали в БПЦ.
В праздник Сретения Господня церковь вспоминает важное событие в земной жизни Иисуса Христа, когда на 40 день мать принесла Богомладенца в храм в Иерусалиме. Она это смогла сделать впервые со дня Его рождения.
В Иерусалимском храме Пресвятая Богородица встретилась с праведным старцем Симеоном, ему на руки и передала Иисуса. В честь данного события — встречи, этот праздник и называется Сретение.
Накануне 15 февраля принято проводит всенощные службы и совершать крестный ход вокруг храма.
Службы на Сретение отличаются торжественностью, особенностью праздника является то, что он совмещает в себе черты и Господнего, и Богородичного служения — потому священники могут быть облачены либо в белые одежды, либо в голубые.
Празднику Сретения посвящены несколько икон — Богородичная «Умягчение злых сердец». А также икона, связанная со Сретением Господним, на которой изображен Симеон Богоприимец с младенцем.