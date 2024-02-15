Концерт певицы Лолиты отменили в Красноярске

Концерт певицы Лолиты Милявской отменили в Красноярске. Об этом корреспонденту krsk.aif.ru сообщили в билетном агентстве «Красбилет».
Выступление певицы должно было состояться 7 апреля 2024 года на сцене Grand hall Siberia. Причины отмены не уточняются. Как сообщает сама исполнительница в соцсетях, организаторы тура вернут деньги всем покупателям билетов.
Отметим, что ранее концерты исполнительницы были отменены в Екатеринбурге, Иркутске и Перми.
Ранее в Красноярске отменили концерт певицы Кристины Орбакайте. Организаторы пообещали перенести выступление исполнительницы на другое время.