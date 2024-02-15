В омском парке появятся настоящие американские горки

— Мы понимаем, что для молодёжи необходимы экстремальные аттракционы. У нас будут американские горки — мы планировали, что это будет сюрприз. Давайте так, всё называть не буду, скажу, что больше будет и экстремальных, и детских, и семейных аттракционов, добавим возрастные категории. Два года назад у нас было 13 аттракционов, сегодня уже 19, а к лету будет 30 — это уже такой серьёзный парк, какой есть не в каждом городе-миллионнике, — заявил Закриев.