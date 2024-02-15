В омском парке появятся настоящие американские горки

В парке «Вокруг света» уже к лету построят американские горки. Об этом рассказал глава компании «ОмскСайдингИнвест» Хусайн Закриев в интервью порталу Om1.ru. Третья площадка парка откроется 1 июня этого года, там будет 11 новых итальянских аттракционов.
— Мы понимаем, что для молодёжи необходимы экстремальные аттракционы. У нас будут американские горки — мы планировали, что это будет сюрприз. Давайте так, всё называть не буду, скажу, что больше будет и экстремальных, и детских, и семейных аттракционов, добавим возрастные категории. Два года назад у нас было 13 аттракционов, сегодня уже 19, а к лету будет 30 — это уже такой серьёзный парк, какой есть не в каждом городе-миллионнике, — заявил Закриев.
Кроме того, в парке откроется фудкорт. Сцену отремонтируют и сделают высокотехнологичной площадкой для концертов и других мероприятий. В следующие пять лет Закриев планирует развивать «Зелёный остров» в рамках концессии. В числе планов — пляж с бассейном, который бизнесмен называет «маленькой Турцией», динопарк и планетарий.
Отметим, аттракцион наподобие американских горок раньше работал в парке 30-летия ВЛКСМ, но он был относительно небольшим и устаревшим. В 2020 году его снесли из-за прекращения договоры аренды с предпринимателем.
Подкаст с Хусайном Закриевым о развитии парка, концессии «Зелёного острова» и других бизнес-проектах выйдет 15 февраля.