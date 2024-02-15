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В Иркутске проходят рейды по безопасному поведению на льду

Иркутск, НИА-Байкал — Спасатели патрулируют прибрежные зоны городских водоемов, распространяют среди населения информационные памятки, проверяют наличие предупреждающих и запрещающих знаков: «Выход на лед опасен!», «Выезд на лед запрещен!».
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

«Кроме этого, мы выезжаем в учебные заведения и проводим теоретические занятия с детьми. Показываем школьникам приемы и способы спасения утопающих, рассказываем, как пользоваться оборудованием. Организуем практические уроки с выездом на водные объекты», — рассказал спасатель МКУ «Безопасный город» Андрей Матюхин.

Основные правила:

не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости;

не проверяйте прочность льда ударом ноги;

не выходите на тонкий неокрепший лед;

не отпускайте детей к водоемам без сопровождения взрослых;

не выезжайте на лед на транспортных средствах.

Администрация Иркутска напоминает, что пребывание на льду небезопасно для жизни. Единый номер экстренных служб — 112, диспетчерская МКУ «Безопасный город» −520−112, 269−783.

МЧС