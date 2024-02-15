В Иркутске проходят рейды по безопасному поведению на льду

«Кроме этого, мы выезжаем в учебные заведения и проводим теоретические занятия с детьми. Показываем школьникам приемы и способы спасения утопающих, рассказываем, как пользоваться оборудованием. Организуем практические уроки с выездом на водные объекты», — рассказал спасатель МКУ «Безопасный город» Андрей Матюхин.