В Иркутске проходят рейды по безопасному поведению на льду

«Кроме этого, мы выезжаем в учебные заведения и проводим теоретические занятия с детьми. Показываем школьникам приемы и способы спасения утопающих, рассказываем, как пользоваться оборудованием. Организуем практические уроки с выездом на водные объекты», — рассказал спасатель МКУ «Безопасный город» Андрей Матюхин.
Основные правила:
не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости;
не проверяйте прочность льда ударом ноги;
не выходите на тонкий неокрепший лед;
не отпускайте детей к водоемам без сопровождения взрослых;
не выезжайте на лед на транспортных средствах.
Администрация Иркутска напоминает, что пребывание на льду небезопасно для жизни. Единый номер экстренных служб — 112, диспетчерская МКУ «Безопасный город» −520−112, 269−783.