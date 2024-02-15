Иркутяне Елена Волохова и Иван Акулов приняли участие в проекте #вместесМэром

«Проект #вместесМэром направлен на то, чтобы иркутяне видели, как меняется город и принимаются решения. Очень важно, что во время таких встреч мы получаем обратную связь. Посетили знаковые объекты. Показали, что многое реализуем благодаря национальным проектам. Работает большая команда: областное правительство, Законодательное Собрание региона, депутатский корпус. Но везде есть диалог: жители всегда могут предлагать свои идеи», — подчеркнул мэр Руслан Болотов.