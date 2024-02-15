Иркутяне Елена Волохова и Иван Акулов приняли участие в проекте #вместесМэром

Они провели день с главой областного центра Русланом Болотовым.
Работу начали с выезда в микрорайон Эволюция, где завершают строительство двух 17-этажных блок-секций. В новые дома переедут горожане из ветхого аварийного жилья. Как рассказал генеральный директор УКС Иркутска Александр Сафронов, работы ведут с опережением графика. Они выполнены на 75%.
Затем делегация отправилась на улицу Ярославского. Здесь по национальному проекту «Образование», инициированному президентом России Владимиром Путиным, возводят самую большую школу в городе. Учреждение рассчитано на 1550 мест. Руслан Болотов подчеркнул, что это первый пример за последние десятилетия, когда новый микрорайон начинается не с новостроек, а с социального объекта.
«Увидели, как активно развивается инфраструктура в Ново-Ленино. Строятся жилые дома, соцобъекты, появляются парки. Возможно, в будущем перееду в этот район, — поделился впечатлениями участник проекта Иван Акулов. — В целом было интересно провести рабочий день с мэром. Узнал много нового и посмотрел, как устроен город изнутри».
Предприятие участвует в национальных проектах, которые способствуют его развитию. В 2022 году в рамках «Производительности труда» удалось расширить ассортимент и на треть нарастить объем выпускаемой продукции. На базе комбината разработан стандарт по специальности «Повар». Программа учитывает специфику детского питания и рабочих мест в пищеблоках. Она позволяет сократить время обучения сотрудников и повысить качество питания, сообщает пресс-служба мэрии.
Директор МУП «Комбинат питания» Сергей Калиновский отметил, что производство полуфабрикатов в цехах значительно сокращает нагрузку на пищеблоки и столовые садов, школ.
«Получила массу положительных эмоций. Сделала вывод, что работа мэра — тяжелый, многогранный и значимый труд. Видно, что Руслан Николаевич разбирается во всех сферах. Он заинтересован в развитии города и улучшении жизни граждан», — рассказала участница проекта Елена Волохова.
Завершили день на Декабрьских Событий, 102, где расположены учреждения дополнительного образования и культуры: музей «Дом ремесел и фольклора», творческие клубы «Любимовка» и «Солнышко», филиал детской художественной школы № 1. В одном здании организован досуг для представителей всех поколений.
«Проект #вместесМэром направлен на то, чтобы иркутяне видели, как меняется город и принимаются решения. Очень важно, что во время таких встреч мы получаем обратную связь. Посетили знаковые объекты. Показали, что многое реализуем благодаря национальным проектам. Работает большая команда: областное правительство, Законодательное Собрание региона, депутатский корпус. Но везде есть диалог: жители всегда могут предлагать свои идеи», — подчеркнул мэр Руслан Болотов.
Принять участие в проекте может любой иркутянин. Для этого нужно написать комментарий с хештегом #вместесМэром в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» или телеграм-канале.