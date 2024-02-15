Контрабандист леса в федеральном розыске пойман в Красноярске

В федеральный розыск житель Красноярска был объявлен транспортной полицией Братска в ноябре 2023 года. Ему инкриминируют сбыт незаконно заготовленной древесины (ч. 3 ст. 191.1 УК РФ), контрабанду стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) и нарушение порядка уплаты налогов при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме (ч. 4 ст. 174.2 У РФ).