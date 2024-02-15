Контрабандист леса в федеральном розыске пойман в Красноярске

Установлено, что 57-летний злоумышленник, скрываясь от правоохранителей, работал таксистом.
В федеральный розыск житель Красноярска был объявлен транспортной полицией Братска в ноябре 2023 года. Ему инкриминируют сбыт незаконно заготовленной древесины (ч. 3 ст. 191.1 УК РФ), контрабанду стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) и нарушение порядка уплаты налогов при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме (ч. 4 ст. 174.2 У РФ).
Мужчине заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время его доставят в линейный отдел для проведения следственных действий.