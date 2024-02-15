Новосибирская область вошла в топ-5 регионов, где сильнее всего подорожал рис

Если брать статистику по городам, то сильнее всего рис подорожал в Канске Красноярского края (на 29,6% за год), в Черногорске Республики Хакасия (на 25,2% за год), и Куйбышеве Новосибирской области. А меньше всего рис подорожал в Бердске — на 1,6% за год. Впрочем, есть город, где цена на продукт, наоборот, снизилась — это Калачинск в Омской области.