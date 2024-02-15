Новосибирская область вошла в топ-5 регионов, где сильнее всего подорожал рис

В Сибири стоимость одного килограмма риса за год выросла на 14,4%. В среднем кило этой крупы стоит 126,9 рубля.
Сильнее всего за год рис подорожал в Алтайском крае и Республике Хакасия — больше, чем на 20% за год. На третьем месте идет Республика Тыва, на четвертом — Республика Алтай, на пятом — Новосибирская область: там рис подорожал больше, чем на 15%, сообщает «ФедералПресс».
Меньше всего цены выросли в Красноярском крае, только на 10%. Но рис там самый дорогой по всему федеральному округу. В Норильске цена килограмма — 213,7 рубля, а среднем в крае он стоит 142,3 рубля.
Если брать статистику по городам, то сильнее всего рис подорожал в Канске Красноярского края (на 29,6% за год), в Черногорске Республики Хакасия (на 25,2% за год), и Куйбышеве Новосибирской области. А меньше всего рис подорожал в Бердске — на 1,6% за год. Впрочем, есть город, где цена на продукт, наоборот, снизилась — это Калачинск в Омской области.