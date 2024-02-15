МЧС и Белгидромет предупреждают о гололедице в Беларуси в четверг

По прогнозам Белгидромета, сегодня будет облачно с прояснениями и в основном без осадков, лишь днем местами по западу республики пройдут небольшие дожди. Ветер неустойчивый и слабый. Дневная температура воздуха будет колебаться от −2°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу страны.