МЧС и Белгидромет предупреждают о гололедице в Беларуси в четверг

Спасатели напоминают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Синоптики также из-за гололедицы на дорогах объявили в стране на четверг желтый уровень опасности.
По прогнозам Белгидромета, сегодня будет облачно с прояснениями и в основном без осадков, лишь днем местами по западу республики пройдут небольшие дожди. Ветер неустойчивый и слабый. Дневная температура воздуха будет колебаться от −2°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу страны.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Гомеле в четверг столбик термометра поднимется до отметки +1…+3°C. В этих городах сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер неустойчивый 1−6 м/с.
В Могилеве будут схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, −1…+1°C, ветер неустойчивый 1−6 м/с.
В Витебске будет немного холоднее (0…-2°C), а в целом в городе на Двине в четверг будут такие же погодные условия, как и в других областных центрах.
Ощутимо теплее будет в Гродно и Бресте, где воздух прогреется до +3…+5°C и +5…+7°C соответственно. В этих областных центрах в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, в Гродно пройдет небольшой дождь, а в Бресте будет без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с.