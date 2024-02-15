Школу на 1550 мест построят в Иркутске к концу 2025 года

Самую большую школу Иркутска строят на улице Ярославского в Ленинском округе. Она рассчитана на 1550 учеников. Возводят её по адаптированному проекту, который реализован в школах номер 69 и 19, рассчитанных на 1275 мест. Для этого увеличили количество блоков.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, на первом этапе подрядчик своевременно выполнил работы по откачке грунтовых вод, что помогло не сорвать сроки начала строительства. На площадке предстоит с нуля создавать необходимые инженерные сети: электричество, водоснабжение, отопление. В настоящее время акцент делают на возведение технологических строений для теплового пункта и электрощитовой, а также соловой, спортзала и бассейна.
Всего у школы будет девять блоков, где помимо стандартных учебных кабинетов разместят помещения для дополнительного образования школьников. Здание образовательного учреждения будет доступно для маломобильных граждан. Завершить строительство должны к концу 2025 года.