Школу на 1550 мест построят в Иркутске к концу 2025 года

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, на первом этапе подрядчик своевременно выполнил работы по откачке грунтовых вод, что помогло не сорвать сроки начала строительства. На площадке предстоит с нуля создавать необходимые инженерные сети: электричество, водоснабжение, отопление. В настоящее время акцент делают на возведение технологических строений для теплового пункта и электрощитовой, а также соловой, спортзала и бассейна.