В пяти малых реках Новосибирска в десятки раз превышены показатели марганца

Так, в пяти реках превышены показатели марганца: в реке Ельцовка-2 он составил 77,1, в реке Ельцовка-1 — 95, в реке Камышенке — 65,4, в реке Каменке — 74,4. Эти показатели относятся к экстремально высокому загрязнению. Также предельно допустимая концентрация марганца обнаружена в реке Туле. Специалисты связывают загрязнения с городскими свалками и с Старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко считает, что батарейки становятся «причиной тихой экологической катастрофы». Батарейки надо сдавать отдельно в специальных местах. Иначе они отравляют экосистемы, почвы и воду.