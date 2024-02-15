35 тыс дополнительных выходных получили родители детей-инвалидов в Кузбассе

Отделение Социального фонда России по Кузбассу оплатило работающим родителям детей с инвалидностью 35 299 дополнительных выходных дней в прошлом году. Общая сумма поддержки составила 167 млн рублей. Рабочие дни оплачивают в размере среднего заработка.
«С сентября 2023 года работающие родители, опекуны, попечители детей с инвалидностью имеют право накапливать дополнительные выходные, чтобы взять их в виде разового отпуска длительностью до 24 дней и посвятить его уходу за ребёнком. График такого отпуска нужно согласовать с работодателем», — напомнила управляющий Отделением регионального Соцфонда Людмила Бабичук.
Чтобы получить дополнительные выходные, нужно подать заявление в отдел кадров по месту работы. Сначала их оплачивает работодатель, но потом сумму компенсирует Соцфонд. Дни могут быть использованы либо одним из родителей, либо разделены между ними.