ГИБДД Челябинской области призвала водителей отказаться от дальних поездок

По этой причине сегодня утром были отменены занятия в школах Челябинска с 1 по 9 класс первой смены и с 1 по 4 класс второй смены. Также остались дома школьники Озерска и Кыштыма (1−7 классы), Снежинска (1−4 классы), Троицка и Златоуста (1−11 классы первой смены), Южноуральска и Миасса (1−9 классы первой смены), Магнитогорска и Карталинского района (1−7 классы первой смены).