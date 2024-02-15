Бизнесмен Артём Усс назвал слухи о его побеге из Италии «смехотворными»

Бизнесмен заявил, что ни он, ни его семья не «покупали услуги» за побег из Италии. Он также добавил, что пока не будет говорить, кто именно помог ему вернуться в Россию.
«Заявления о том, что “услуги по побегу” были якобы оплачены мной или моими родственниками, пока я находился под домашним арестом, просто смехотворны», — заявил Артём Усс.
Бизнесмен также добавил, не собирается комментировать различные домыслы о своём побеге, так как, с его слов, уже рассказал достаточно. Сейчас Артём Усс находится в России и готов общаться с представителями американских властей в рамках механизмов правовой помощи.
Напомним, Артёма Усса задержали в Италии в 2022 году по обвинению властей США в нарушении санкций и отмывании денег. Весной прошлого года бизнесмен сбежал из страны и смог вернуться в Россию.