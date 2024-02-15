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Главные новости в Молдове 15 февраля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 15 февраля 2024 года.
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Источник: Комсомольская правда

1. В Молдове готовится закон, по которому каждый пенсионер будет получать по 5000 леев в месяц: Что для этого надо сделать.

2. На президентских выборах пенсионеры покажут властям «кузькину мать»: За то, что ПАС посчитал пожилых людей в Молдове бесполезным электоратом и откровенно наплевал на них.

3. Опять теплеет, но до отключения отопления еще далеко: В Молдове февраль продолжает удивлять аномальной погодой.

4. Кто не хочет жить, как в Европе, куда бежит от «хороших времен» молдавский народ?! Почему у власти «европейская интеграция» — это совсем не то, чего хотят люди.

5. Центр Кишинева перекроют протестующие — лучше в объезд: На главной площади пройдет митинг «афганцев» и транспортников — сообщаем подробности.

экономика