Главные новости в Молдове 15 февраля

1. В Молдове готовится закон, по которому каждый пенсионер будет получать по 5000 леев в месяц: Что для этого надо сделать.
2. На президентских выборах пенсионеры покажут властям «кузькину мать»: За то, что ПАС посчитал пожилых людей в Молдове бесполезным электоратом и откровенно наплевал на них.
3. Опять теплеет, но до отключения отопления еще далеко: В Молдове февраль продолжает удивлять аномальной погодой.
4. Кто не хочет жить, как в Европе, куда бежит от «хороших времен» молдавский народ?! Почему у власти «европейская интеграция» — это совсем не то, чего хотят люди.
5. Центр Кишинева перекроют протестующие — лучше в объезд: На главной площади пройдет митинг «афганцев» и транспортников — сообщаем подробности.