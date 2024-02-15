В Красноярском крае открыли регистрацию в летние туристические лагеря

В Красноярском крае стартовала регистрация подростков в летние туристические лагеря. Об этом рассказали в мэрии. Большинство смен начинаются в июле. Рассказываем, в каких лагерях смогут отдохнуть подростки в Красноярском крае 2024.
В какие лагеря можно съездить летом в Красноярском крае 2024
В мэрии отметили, что организацией отдыха занимается молодежный «Центр путешественников». В качестве примера там приводят два детских лагеря. Первый находится в Манском районе, между селами Орешное и Степной Баджей. Лагерь называется «Крепкий Орешек».
Главная фишка — пещера Большая Орешная. Длина ее ходов — почти 60 километров. Это одна из самых протяженных пещер в России. И детей туда будут водить на экскурсии.
Первая смена в лагере должна начаться 7 июля. Последние подростки уедут оттуда 7 августа.
Еще лагерь находится на правом берегу Красноярского водохранилища. Он называется «Путешественник». Главная фишка там — это водные походы на катамаранах. Первая смена начинается 5 июля. Лагерь будет работать до 6 августа.
Также в мэрии рассказали, что во всех местах отдыха есть все необходимое оборудование и снаряжение, а инструкторы проходят специальные обучающие курсы. Стоимость путевок в детские лагеря начинается от пяти тысяч рублей за смену.
Список документов для поездки в летний лагерь в Красноярском крае 2024
Для того чтобы попасть в лагерь нужно собрать и определенное количество документов. Список выглядит так:
— паспорт плательщика (оригинал);
— оригинал и копия паспорта ребёнка;
— документ, подтверждающий наличие прививки против клещевого энцефалита;
— оригинал и копия медицинского полиса;
— документы, подтверждающие прописку ребенка (это справка из школы или выписка из домовой книги, или копия прописки из паспорта);
— страховка от клещевого энцефалита;
— страховка от несчастного случая;
— справка по форме № 079/у (предоставляется за 3−5 дней до заезда в лагерь);
— договор с приложениями.