Минувшая ночь в Пермском крае оказалась самой холодной в этом году

Антициклон, пришедший в Пермский край накануне, показал свою морозную силу минувшей ночью. По информации ГИС-центра ПГНИУ, эта ночь стала самой холодной в этом году. В целом по краю температура воздуха оказалась чуть выше ожидаемого.
Холоднее всего было в Осе −36,4, в Губахе и Кунгуре −34,5, в Чермозе −33,6, в Лысьве −32,1, в Березниках и в Ножовке −31,8 и в Кудымкаре −31,1. В Перми −28,9.
— Пока нет данных по метеостанциям крайнего севера (Усть-Черная, Ныроб и Вая), там может быть еще холоднее, чем −35, — рассказали специалисты.
Синоптики говорят, что днем потеплеет на 8−10, в Перми до −18…-20, но вечером снова начнется похолодание и ночь на 16 февраля в южной части края может оказаться холоднее сегодняшней. В Перми скорее всего термометр покажет −30, в низких местах по югу края −35…-39. Ожидается, что мороз в Пермском крае продержится и в выходные.