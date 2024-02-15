Минувшая ночь в Пермском крае оказалась самой холодной в этом году

Синоптики говорят, что днем потеплеет на 8−10, в Перми до −18…-20, но вечером снова начнется похолодание и ночь на 16 февраля в южной части края может оказаться холоднее сегодняшней. В Перми скорее всего термометр покажет −30, в низких местах по югу края −35…-39. Ожидается, что мороз в Пермском крае продержится и в выходные.