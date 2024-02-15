Теплые вещи, супы, маскировочные сети и добрые открытки — гуманитарная помощь от лесников края участникам СВО

Для солдат собраны тёплые вещи, дети и внуки нарисовали для воинов рисунки и изготовили открытки с добрыми пожеланиями ко Дню защитника Отечества. Собранные вещи уже доставили в администрацию Октябрьского района Красноярска для погрузки и отправки к месту назначения.
«Мы не могли остаться в стороне, — добавила Ольга Васкевич, председатель Ассоциации ветеранов лесных отраслей. — У кого-то там родственники, друзья, знакомые. Поэтому все постарались поучаствовать, внести свою частичку души, внимания и заботы для наших воинов: одни принесли теплые вещи, другие приняли участие в плетении маскировочных сетей для бойцов. Огромное спасибо всем, кто откликнулся!».
Помимо этого, специалисты Большеулуйского лесничества совместно с местными жителями организовали производство супов для участников СВО. Очередную партию из 349 порций также отправили в зону СВО. Сотрудники Верхнеманского лесничества вместе с жителями района продолжают плести специальные маскировочные сети.
«Очень надеемся, что наша помощь дойдет до солдат к 23 февраля, чтобы порадовать и согреть их сердца, — отметила Наталья Горских, начальник отдела по пропаганде в области охраны лесов ЛПЦ. — И дальше планируем по возможности оказывать посильную помощь ребятам».