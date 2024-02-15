Теплые вещи, супы, маскировочные сети и добрые открытки — гуманитарная помощь от лесников края участникам СВО

«Мы не могли остаться в стороне, — добавила Ольга Васкевич, председатель Ассоциации ветеранов лесных отраслей. — У кого-то там родственники, друзья, знакомые. Поэтому все постарались поучаствовать, внести свою частичку души, внимания и заботы для наших воинов: одни принесли теплые вещи, другие приняли участие в плетении маскировочных сетей для бойцов. Огромное спасибо всем, кто откликнулся!».