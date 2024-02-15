16 февраля кемеровских водителей массово проверят на разные нарушения

По данным кемеровских госавтоинспекторов, в пятницу, 16 февраля, водителей областной столицы массово проверят в рамках Единого дня безопасности. Нарушения сотрудники ГИБДД будут пресекать самые разные.
Водителей проверят на нарушение правил перевозки детей-пассажиров, остановки и стоянки, проезда перекрёстков, непредоставление преимущества пешеходам, выезд на встречную полосу и управление транспортом в нетрезвом состоянии.
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