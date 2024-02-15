«Мы уходили из Афгана с цветами». Сибиряк откровенно рассказал о тех боях

«На бронетранспортёр не сядешь без подушки или без бушлата: броня раскалялась, как сковорода. Механик-водитель внутри просто плавился от жары, обливался потом. Сидел за рулём в тапочках, майке и трусах. Мы посматривали, чтобы он в обморок не упал. А когда поднимался ветер — “афганец”, пыль такая, что света белого не видно. На броне, на лице, на одежде — всюду песок, словно на тебя ведро этой пыли высыпали. Нос обгорал, губы трескались. А с водой проблемы — “лунный” ландшафт кругом. Жажда постоянная. Чем больше пьёшь, тем больше хочешь пить. Проблема побриться. Все бороду отпускали. У меня самые короткие боевые были 4 дня, а самый долгий поход — 45 суток».