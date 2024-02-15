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Синоптик Пулин рассказал, когда закончатся морозы в Екатеринбурге

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 февраля, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге похолодание продлится до субботы включительно. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 86% 764 мм рт. ст. +4°

«К этому времени высотный центр антициклона сместится к границе Южного Урала и северного Казахстана. Одновременно в районе Полярного Урала оформится высотная ложбина, в результате в средних широтах возобновится западный перенос воздушных масс, в Свердловскую область придет тепло», — объяснил синоптик.

В воскресенье, 18 февраля, ночью еще будет холодно, температура воздуха прогнозируется на уровне −18 градусов, а днем потеплеет до −8. В понедельник, 19 февраля, температура ночью — до −10, днем — до −7. Во вторник, 20 февраля, ночью ожидается до −10, а днем до −8 градусов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области объявляли штормовое предупреждение из-за непогоды. Прогнозировались сильные осадки в виде снега, гололед, а также налипание снега на провода.