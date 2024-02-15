Синоптик Пулин рассказал, когда закончатся морозы в Екатеринбурге

«К этому времени высотный центр антициклона сместится к границе Южного Урала и северного Казахстана. Одновременно в районе Полярного Урала оформится высотная ложбина, в результате в средних широтах возобновится западный перенос воздушных масс, в Свердловскую область придет тепло», — объяснил синоптик.
В воскресенье, 18 февраля, ночью еще будет холодно, температура воздуха прогнозируется на уровне −18 градусов, а днем потеплеет до −8. В понедельник, 19 февраля, температура ночью — до −10, днем — до −7. Во вторник, 20 февраля, ночью ожидается до −10, а днем до −8 градусов.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области объявляли штормовое предупреждение из-за непогоды. Прогнозировались сильные осадки в виде снега, гололед, а также налипание снега на провода.