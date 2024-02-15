Красноярцев просят сообщать о продаже минералки «Джермук»

Жителей Красноярского края просят быть внимательнее во время покупок минералки и сообщать, если увидят на прилавках газированную воду «Джермук». Важно, чтобы дата производства была 28.12.2023. Обычно напиток продается в стеклянной бутылке объемом 0,5 л.
Проверка началась после того, как во Владикавказе мужчина умер после отравления этой водой. В ней был уксус. Сейчас партия этой воды проходит обследование.
«В настоящее время по всей России приостановлена реализация порядка 2,5 млн бутылок отдельных партий данной минеральной воды», — добавили в Роспотребнадзоре.