Арктические морозы с Карского моря идут на Иркутск

На Иркутск идёт циклон с метелью и ветром. Он принесёт с собой перемену погоды и холод с Карского моря. В регионе ожидаются морозы до −49 градусов. Самыми холодными ночами станут 18 и 19 февраля. Подробности — у АиФ.
Погода в феврале в Иркутске: идут морозы
«На территорию Сибири через Урал распространяется очень холодная воздушная масса, — рассказывают в Гидрометцентре России. — С 15 февраля значительные температурные аномалии будут повсеместно наблюдаться в южных регионах Сибирского округа и составят −7… −16 градусов, в Иркутской области — до −34… −49 градусов, на севере Катангского района до −44… .-49 градусов».
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«Ещё глубокая зима в Иркутске, так что расслабляться точно не стоило, — говорит корреспонденту АиФ-Иркутск начальник отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Анна Бабанова. — Весь день 16 февраля в Иркутске будет снегопад. А на выходных,
Такая погодка, на 12−16 градусов ниже климатической нормы, продержится в городе до середины следующей недели. Мороз будет отступать очень медленно. А когда в Иркутске ночами — 35, на севере, на границе с Якутией — те самые −49, о которых предупреждает Гидрометцентр. В большинстве северных районов ожидается понижение температуры до — 40.
Экстренные службы к морозам готовы
«По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 февраля днем местами в западных, северо-западных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с, сильный снег, метели», — сообщают в МЧС по Иркутской области.
Первым делом мороз, который уже хозяйничает в Западной Сибири, атакует территории, граничащие с Красноярским краем. Сначала ожидается пурга, потом холода.
Спасатели, дислоцированные в Зиминском, Заларинском, Балаганском, Усть-Удинском, Нукутском, Куйтунском, Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском, Братском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Нижнеилимском, Усть-Илимском пожарно-спасательных гарнизонах переведены в режим «Повышенная готовность».