Арктические морозы с Карского моря идут на Иркутск

Такая погодка, на 12−16 градусов ниже климатической нормы, продержится в городе до середины следующей недели. Мороз будет отступать очень медленно. А когда в Иркутске ночами — 35, на севере, на границе с Якутией — те самые −49, о которых предупреждает Гидрометцентр. В большинстве северных районов ожидается понижение температуры до — 40.