Станцию «Фрунзенская» в Петербурге собираются закрыть на пятилетнюю реконструкцию

Работы, согласно технической документации, планируют вести в два этапа. В ходе первого подрядчику нужно провести реконструкцию вестибюля и наклонного эскалаторного тоннеля, а также создать основные конструкции диспетчерского центра. На это отводится время до 15 января 2027 года. Во время второго этапа ЕДЦМ оснастят инженерно-технической инфраструктурой, а также завершат строительно-монтажные работы. Подрядчику нужно это выполнить в срок до 15 января 2029 года.