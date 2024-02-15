Станцию «Фрунзенская» в Петербурге собираются закрыть на пятилетнюю реконструкцию

Станцию метро «Фрунзенская» в Петербурге ждет масштабная реконструкция. В ходе нее планируют отремонтировать вестибюль, поставить четыре новых эскалатора, а также соорудить Единый диспетчерский центр метрополитена (ЕДЦМ). Все эти работы должны завершить в течение пяти лет. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Начальная цена контракта превышает 9,4 млрд рублей.
— Объявлен поиск подрядчика на выполнение работ по реконструкции вестибюля станции «Фрунзенская» с полной заменой эскалаторов и созданием единого диспетчерского центра метрополитена ГУП «Петербургский метрополитен», — говорится в карточке закупки.
Работы, согласно технической документации, планируют вести в два этапа. В ходе первого подрядчику нужно провести реконструкцию вестибюля и наклонного эскалаторного тоннеля, а также создать основные конструкции диспетчерского центра. На это отводится время до 15 января 2027 года. Во время второго этапа ЕДЦМ оснастят инженерно-технической инфраструктурой, а также завершат строительно-монтажные работы. Подрядчику нужно это выполнить в срок до 15 января 2029 года.
— Объект круглый в плане, главный фасад здания и входная группа вестибюля станции ориентированы на Московский проспект. С южной стороны здания выполнен обособленный вход в Единый диспетчерский центр метрополитена, — указано в техническом задании.
Примечательно, что новый объект будет иметь семь этажей — пять надземных и два подземных. На них разместятся вестибюль, административные, технические и вспомогательные технические помещения станции и ЕДЦМ, ситуационный центр, информационно-справочный центр, столовая, атриум, открытая галерея и прочее.
Такие масштабные работы, вполне возможно, потребуют полного закрытия станции. Но когда именно это произойдет, пока не ясно. Этот вопрос решится тогда, когда подрядчик будет найден.