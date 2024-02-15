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Минздрав увеличил количество бесплатных обследований для свердловчан

В Свердловской области раньше других регионов запустили проект «Контроль здоровья». С его помощью уральцы могут по диспансеризации пройти дополнительные обследования, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Можно бесплатно пройти УЗИ сердца, кровеносных сосудов ног, щитовидной железы, УЗИ молочных желез, эзофагогастродуоденоскопию, исследование уровня гликированного гемоглобина, сдать анализы на ВИЧ, сифилис и гепатит С. Мужчины и женщины также смогут проверить свое репродуктивное здоровье.

«Проект позволит медикам уделять повышенное внимание выявлению заболеваний, обусловленных спецификой нашего региона. Для удобства свердловчан каждая больница устанавливает собственный график по примеру “Зеленых суббот”, когда диспансеризацию можно пройти без предварительной записи и в максимально сжатые сроки», — отмечают в ведомстве.

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медицина