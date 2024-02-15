Минздрав увеличил количество бесплатных обследований для свердловчан

«Проект позволит медикам уделять повышенное внимание выявлению заболеваний, обусловленных спецификой нашего региона. Для удобства свердловчан каждая больница устанавливает собственный график по примеру “Зеленых суббот”, когда диспансеризацию можно пройти без предварительной записи и в максимально сжатые сроки», — отмечают в ведомстве.