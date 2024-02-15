Снег с дождем и жуткий ветер обрушатся на столицу ДФО. Дата

Однако на следующей неделе непогода уже застанет врасплох жителей — в понедельник и вторник, 19 и 20 февраля, во Владивостоке подует жуткий ветер, а самый первый рабочий день на город обрушится еще и снег с дождем. Осадки окажутся неинтенсивными, однако подпортить обстановку на дорогах смогут, причем в сопровождении ветра, который разгонится до 22 м/с, что по шкале Бофорта приравнивается к шторму.