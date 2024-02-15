Талантливых студентов лицеев и вузов бесплатно подготовят к сдаче IELTS

Министерство высшего образования, науки и инноваций объявило о проведении III сезона конкурса для талантливой молодежи Узбекистана Registon IELTS Grant, победители которого смогут бесплатно подготовиться к получению международного сертификата IELTS.
В конкурсе могут принять участие студенты государственных и негосударственных вузов до 25 лет, обучающиеся в магистратуре или бакалавриате, а также учащиеся техникумов, колледжей, профессиональных технических училищ и академических лицеев.
Для участия в конкурсе Registon IELTS Grant будет отобрано 1200 лауреатов.
Студенты, которые хотят принять участие в конкурсе, должны до 25 февраля зарегистрироваться через специальный бот.
По итогам двух этапов лидеры конкурса получат сертификаты победителя Registon IELTS Grant, а также специальный грант и другие награды.
Отметим, что этот конкурс направлен на финансовое стимулирование студентов, изучающих иностранные языки, и не предоставляет дополнительные льготы в учебе.
Напомним, что Министерство здравоохранения планировало ввести специальную стипендию для студентов, которые имеют сертификат IELTS.