Зоовыставка и концерт группы «Винтаж»: куда сходить в выходные 17−18 февраля в Самаре

В Самаре в ближайшие выходные ожидаются небольшой мороз и ветер. Ну, а на культурном фронте в городе по-прежнему все хорошо. Рассказываем, куда сходить в выходные
КОНЦЕРТЫ
«Квинтеты Моцарта и Бетховена».
Когда: 17 февраля, 15.00.
Где: Музей модерна (ул. Красноармейская, 15).
Билеты: 300−400 ₽
Музей модерна приглашает на камерный концерт (6+), на котором прозвучат два известных квинтета — Моцарта и Баха. Исполняют музыканты Самарской филармонии и оркестра Самарского театра оперы и балета.
«Винтаж».
Когда: 17 февраля, 19.00.
Где: КЗ «Сигнал» (ул. Лесная, 23к2).
Билеты: 2500−7000 ₽
Каждое шоу группы «Винтаж» — это потрясающая энергетика, сексуальность и харизма солистки Анны Плетневой, сумасшедший драйв, микс музыки и танца, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя. Концерт 18+.
Евгений Дятлов.
Когда: 18 февраля, 19.00.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 2000 — 4500 ₽
Концерт Евгения Дятлова (12+) — это всегда долгожданный праздник для преданных поклонников его музыкального творчества и откровение для тех, кто знает артиста лишь по работам в театре, кино и телесериалах.
ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
«У самого синего моря…».
Когда: 17 февраля, 11.30, 14.00.
Где: ТЦ «Европа» (ул. Фрунзе, 94).
Билеты: 450−1600 ₽
Семейный интерактивный спектакль «У самого синего моря…» (0+) — инсталляция по сказкам Александра Пушкина с авторской гусельной музыкой. В действие будут вовлечены все зрители юного возраста.
«Красная шапочка, или по дороге к бабушке».
Когда: 17 февраля, 11.00.
Где: театр «Город» (пр. Ленина. 14а).
Билеты: 500 ₽
Спектакль «По дороге к бабушке» (0+) сделан по оригинальному сценарию, но за основу, конечно же, взята всеми известная сказка Шарля Перро «Красная шапочка». В сценической сказке, помимо Волка, появляются Лиса и охотник.
СПЕКТАКЛИ
«Женитьба Бальзаминова».
Когда: 17, 18 февраля, 18.00.
Где: театр «СамАрт» (ул. Льва Толстого, 109).
Билеты: 500−900 ₽
Музыкальную комедию Нины Чусовой по пьесе Александра Островского «Женитьба Бальзаминова» (12+) назвали «спектаклем-витаминкой», которую обязательно принимать внутрь в такое непростое время.
«Мастер и Маргарита».
Когда: 17 февраля, 18.30, 18 февраля, 15.00.
Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: 300−2500 ₽
Самарская постановка «Мастера и Маргариты» (16+) стала первым полномасштабным сценическим воплощением в России оперы Сергея Слонимского, написанной в 1972 году. Оригинальное драматургическое решение перекликается с композицией «Страстей по Матфею» Баха. Аналогично «Страстям» опера открывается со сцены распятия, кульминация которой во втором акте, а монолог-повествование Маргариты подобен партии Евангелиста.
ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ
Выставка «Уши Лапы Хвост».
Когда:
Где: «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 23а).
Билеты: бесплатно.
16 и 17 февраля специализированная зоовыставка «УшиЛапыХвост» (0+) будет открыта для представителей зообизнеса, грумеров и заводчиков. А 18-го — для всех любителей домашних животных.
Выставка художника Виктора Денисова.
Когда: до 10 марта, 10.00 −20.00.
Где: Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92).
Билеты: 200 ₽
Музей впервые представляет выставку самарского художника Виктора Денисова (1935—2021), чье имя, к сожалению, не так широко известно публике, как оно того заслуживает. Он одинаково талантливо и плодотворно проявил себя в разных жанрах — пейзаже, натюрморте и портрете.
Экскурсия «Символизм в декоре особняка Курлиных».
Когда: 17 февраля, 13.00.
Где: Музей модерна (ул. Красноармейская, 15).
Билеты: 250 ₽
На экскурсии по особняку Курлиной на примерах декора первого этажа и некоторых предметах экспозиции гостям мероприятия расскажут о возможных расшифровках, историях возникновения и применения Символов эпохи Модерна, к которым прибегали творцы обоих стилей. 12+
ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
Лекция о появлении звука в советском кино.
Когда: 17 февраля, 18.00.
Где: Музей «Заварка» (ул. Самарская, 207А).
Билеты: 200 ₽
Музей Эльдара Рязанова приглашает в «Заварку» на лекцию «Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе» (12+). Гости узнают про особенности прихода звука в советский кинематограф, о сложностях, с которым сталкивался звук на разных этапах своего пути, а также о возможностях, которые появились у режиссеров и сценаристов с появлением речи на экранах.
Мастер-класс для детей по столярному мастерству.
Когда: 17 февраля, 11.00.
Где: Музей «Заварка» (ул. Самарская, 207А).
Билеты: 250 рублей.
В «Заварке» пройдет детское занятие от столярной мастерской «Столярник». Итогом занятия станет фигурка домашнего животного, которую ребята унесут с собой. 6+
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Эйнштейн Party.
Когда: 17 февраля, 15.30.
Где: бар «На кранах» (Московское шоссе, 43).
Билеты: 400 рублей с человека.
Барная викторина Эйнштейн Party приглашает самарцев поиграть в «Угадай мелодию. Микс» (12+). Нужны команда из 3−12 человек, хорошее настроение и немного любви к музыке. Семь туров по семь музыкальных вопросов.