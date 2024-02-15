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Зоовыставка и концерт группы «Винтаж»: куда сходить в выходные 17−18 февраля в Самаре

Публикуем полную программу мероприятий на выходные 17—18 февраля 2024 года в Самаре, куда сходить и сколько это стоит.
Источник: Комсомольская правда

В Самаре в ближайшие выходные ожидаются небольшой мороз и ветер. Ну, а на культурном фронте в городе по-прежнему все хорошо. Рассказываем, куда сходить в выходные 17—18 февраля 2024 года в Самаре.

КОНЦЕРТЫ 17—18 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.

«Квинтеты Моцарта и Бетховена».

Когда: 17 февраля, 15.00.

Где: Музей модерна (ул. Красноармейская, 15).

Билеты: 300−400 ₽

Музей модерна приглашает на камерный концерт (6+), на котором прозвучат два известных квинтета — Моцарта и Баха. Исполняют музыканты Самарской филармонии и оркестра Самарского театра оперы и балета.

«Винтаж».

Когда: 17 февраля, 19.00.

Где: КЗ «Сигнал» (ул. Лесная, 23к2).

Билеты: 2500−7000 ₽

Каждое шоу группы «Винтаж» — это потрясающая энергетика, сексуальность и харизма солистки Анны Плетневой, сумасшедший драйв, микс музыки и танца, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя. Концерт 18+.

Евгений Дятлов.

Когда: 18 февраля, 19.00.

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).

Билеты: 2000 — 4500 ₽

Концерт Евгения Дятлова (12+) — это всегда долгожданный праздник для преданных поклонников его музыкального творчества и откровение для тех, кто знает артиста лишь по работам в театре, кино и телесериалах.

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ 17—18 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.

«У самого синего моря…».

Когда: 17 февраля, 11.30, 14.00.

Где: ТЦ «Европа» (ул. Фрунзе, 94).

Билеты: 450−1600 ₽

Семейный интерактивный спектакль «У самого синего моря…» (0+) — инсталляция по сказкам Александра Пушкина с авторской гусельной музыкой. В действие будут вовлечены все зрители юного возраста.

«Красная шапочка, или по дороге к бабушке».

Когда: 17 февраля, 11.00.

Где: театр «Город» (пр. Ленина. 14а).

Билеты: 500 ₽

Спектакль «По дороге к бабушке» (0+) сделан по оригинальному сценарию, но за основу, конечно же, взята всеми известная сказка Шарля Перро «Красная шапочка». В сценической сказке, помимо Волка, появляются Лиса и охотник.

СПЕКТАКЛИ 17—18 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.

«Женитьба Бальзаминова».

Когда: 17, 18 февраля, 18.00.

Где: театр «СамАрт» (ул. Льва Толстого, 109).

Билеты: 500−900 ₽

Музыкальную комедию Нины Чусовой по пьесе Александра Островского «Женитьба Бальзаминова» (12+) назвали «спектаклем-витаминкой», которую обязательно принимать внутрь в такое непростое время.

«Мастер и Маргарита».

Когда: 17 февраля, 18.30, 18 февраля, 15.00.

Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).

Билеты: 300−2500 ₽

Самарская постановка «Мастера и Маргариты» (16+) стала первым полномасштабным сценическим воплощением в России оперы Сергея Слонимского, написанной в 1972 году. Оригинальное драматургическое решение перекликается с композицией «Страстей по Матфею» Баха. Аналогично «Страстям» опера открывается со сцены распятия, кульминация которой во втором акте, а монолог-повествование Маргариты подобен партии Евангелиста.

ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ 17—18 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.

Выставка «Уши Лапы Хвост».

Когда: 16—18 февраля, 09.00 −19.00.

Где: «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 23а).

Билеты: бесплатно.

16 и 17 февраля специализированная зоовыставка «УшиЛапыХвост» (0+) будет открыта для представителей зообизнеса, грумеров и заводчиков. А 18-го — для всех любителей домашних животных.

Выставка художника Виктора Денисова.

Когда: до 10 марта, 10.00 −20.00.

Где: Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92).

Билеты: 200 ₽

Музей впервые представляет выставку самарского художника Виктора Денисова (1935—2021), чье имя, к сожалению, не так широко известно публике, как оно того заслуживает. Он одинаково талантливо и плодотворно проявил себя в разных жанрах — пейзаже, натюрморте и портрете.

Экскурсия «Символизм в декоре особняка Курлиных».

Когда: 17 февраля, 13.00.

Где: Музей модерна (ул. Красноармейская, 15).

Билеты: 250 ₽

На экскурсии по особняку Курлиной на примерах декора первого этажа и некоторых предметах экспозиции гостям мероприятия расскажут о возможных расшифровках, историях возникновения и применения Символов эпохи Модерна, к которым прибегали творцы обоих стилей. 12+

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 17—18 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.

Лекция о появлении звука в советском кино.

Когда: 17 февраля, 18.00.

Где: Музей «Заварка» (ул. Самарская, 207А).

Билеты: 200 ₽

Музей Эльдара Рязанова приглашает в «Заварку» на лекцию «Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе» (12+). Гости узнают про особенности прихода звука в советский кинематограф, о сложностях, с которым сталкивался звук на разных этапах своего пути, а также о возможностях, которые появились у режиссеров и сценаристов с появлением речи на экранах.

Мастер-класс для детей по столярному мастерству.

Когда: 17 февраля, 11.00.

Где: Музей «Заварка» (ул. Самарская, 207А).

Билеты: 250 рублей.

В «Заварке» пройдет детское занятие от столярной мастерской «Столярник». Итогом занятия станет фигурка домашнего животного, которую ребята унесут с собой. 6+

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 17—18 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.

Эйнштейн Party.

Когда: 17 февраля, 15.30.

Где: бар «На кранах» (Московское шоссе, 43).

Билеты: 400 рублей с человека.

Барная викторина Эйнштейн Party приглашает самарцев поиграть в «Угадай мелодию. Микс» (12+). Нужны команда из 3−12 человек, хорошее настроение и немного любви к музыке. Семь туров по семь музыкальных вопросов.

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