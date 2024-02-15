Зоовыставка и концерт группы «Винтаж»: куда сходить в выходные 17−18 февраля в Самаре

Музей Эльдара Рязанова приглашает в «Заварку» на лекцию «Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе» (12+). Гости узнают про особенности прихода звука в советский кинематограф, о сложностях, с которым сталкивался звук на разных этапах своего пути, а также о возможностях, которые появились у режиссеров и сценаристов с появлением речи на экранах.