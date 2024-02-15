Погода стабилизировалась, но ненадолго. Скоро будет тяжёлый день

Температура в Петербурге вернулась в норму. Сегодня снегопад возможен, но много снега уже не будет. Погода резко изменится в субботу.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 февраля в городе облачно, днем с прояснениями. Небольшой снег, днем местами. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 8−10 градусов, днем составит минус 4−6. На дорогах гололедица.
Как сообщает центр «ФОБОС», сегодня синоптическая ситуация в регионе будет формироваться под влиянием передней части очередного атлантического циклона, центр которого подбирается к западным границам Скандинавии. Температурный фон окажется в пределах климатической нормы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.
В пятницу, 16 февраля, по данным СЗ УГМС, погода будет примерно такой же. А вот в субботу ожидается ночью сильный снег, днём мокрый снег, переходящий в дождь, сильный порывистый ветер и гололед. Температура за сутки подпрыгнет с минус 5 до плюс 3 градусов. На дорогах сложная обстановка.