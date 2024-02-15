Погода стабилизировалась, но ненадолго. Скоро будет тяжёлый день

В пятницу, 16 февраля, по данным СЗ УГМС, погода будет примерно такой же. А вот в субботу ожидается ночью сильный снег, днём мокрый снег, переходящий в дождь, сильный порывистый ветер и гололед. Температура за сутки подпрыгнет с минус 5 до плюс 3 градусов. На дорогах сложная обстановка.