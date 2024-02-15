Метеорологи предупреждают о похолодании до −39˚C в ночь на 16 февраля

Похолодание до −39˚C в ночь на 16 февраля ожидается в Пермском крае, сообщает специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».
Как пояснил эксперт, антициклон, находящийся над Пермским краем, начал смещаться по более восточной траектории (ранее прогнозировалась иная картина), из-за чего в ночь на 16 февраля он пройдёт над западной частью Пермского края. Такие погодные изменения приведут к дневному потеплению, однако, уточняет специалист, к ночи ситуация резко изменится.
«Днём потеплеет на 8−10˚ в сравнении с ночными минимумами (в Перми можно ожидать прогрев до −18… −20˚), но вечером температура снова резко пойдёт вниз, и ближайшая ночь в южной части края может оказаться холоднее сегодняшней», — рассказывает Андрей Шихов.
При этом в Перми температура воздуха может опуститься до −30 градусов, а в низинах на юге Пермского края — до −35… −39 градусов.
Следующая ночь — с 15 на 16 февраля — также будет морозной, считает эксперт. На большей территории региона столбик термометра опустится до −25 градусов и ниже, а на востоке может похолодать до −30 градусов.