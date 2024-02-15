Метеорологи предупреждают о похолодании до −39˚C в ночь на 16 февраля

Как пояснил эксперт, антициклон, находящийся над Пермским краем, начал смещаться по более восточной траектории (ранее прогнозировалась иная картина), из-за чего в ночь на 16 февраля он пройдёт над западной частью Пермского края. Такие погодные изменения приведут к дневному потеплению, однако, уточняет специалист, к ночи ситуация резко изменится.