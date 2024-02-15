В Иркутске благоустроят пешеходный бульвар в микрорайоне Солнечном

В 2024 году в микрорайоне Солнечный города Иркутска благоустроят пешеходный бульвар от проспекта Маршала Жукова в сторону остановки «Гормолкомбинат». Благодаря поддержке общественных организаций, социальных учреждений, комитета по управлению Октябрьским округом администрации города и местным жителям работы будут проходить в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе думы города Иркутска.
За реализацию данной инициативы в прошедшем году проголосовало 9132 иркутянина.
«Удобный для всех категорий граждан, с современным освещением, парковой зоной, местами для отдыха всей семьей. Тротуарная плитка, удобные лестницы и пандусы, арт-объекты, цветники и газоны, более 300 деревьев и кустарников», — сообщил депутат гордумы по избирательному округу № 14 Алексей Вепрев.
В проекте учли пожелания и задачи, которые ставиили жители. Народный избранник пообещал сделать микрорайон Солнечный еще более комфортным и уютным.