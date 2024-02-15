В Симферополе появились на свет две камерунские козочки

В «Парках столицы» рассказали, что козочки любопытные и очень активные. В основном они питаются молоком матери. Однако животных уже стали интересовать свежие овощи и сено. Козлят и козу перевели в открытый вольер, и увидеть их сможет каждый посетитель. Симферопольцам предлагают придумать имена малышкам. Свой вариант можно предложить в комментариях под постом.