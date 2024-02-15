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В Симферополе появились на свет две камерунские козочки

В зооуголке в Симферополе родились две камерунские козочки.
Источник: пресс-служба МБУК «Парки столицы»

В Симферопольском зооуголке появились на свет появились две камерунские козочки. Об этом сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

— Малышки уже окрепли и чувствуют себя прекрасно, — говорится в сообщении.

В «Парках столицы» рассказали, что козочки любопытные и очень активные. В основном они питаются молоком матери. Однако животных уже стали интересовать свежие овощи и сено. Козлят и козу перевели в открытый вольер, и увидеть их сможет каждый посетитель. Симферопольцам предлагают придумать имена малышкам. Свой вариант можно предложить в комментариях под постом.

флора и фауна