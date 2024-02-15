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Снежный циклон приближается к Хабаровскому краю

На большей части территории ухудшится погода.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 80% 764 мм рт. ст. +4°
Источник: Freepik

По информации Дальневосточного УГМС, на большей части Хабаровского края в связи с выходом циклона и действием его активных фронтальных разделов ухудшится погода. Так, 18 февраля 2024 года в центральных и северных районах региона прогнозируется снега различной интенсивности. Кроме того, на Охотском побережье возможно усиление ветра порывами до 15−20 м/с, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей южной части края непогода с возможным достижением отметок неблагоприятного явления накроет 19 февраля. Синоптики предупреждают об осадках в виде снега и мокрого снега, местами достаточно сильного. Особое внимание стоит обратить на повышение температурного фона до −3, +3°С, местами даже до +7°С. В связи с колебанием ночных и дневных температур на дорогах региона возможно формирование гололёдных явлений и снежного наката.

Ситуация с прохождением циклона находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Специалисты отдела мониторинга и прогнозирования на основе анализа данных предупреждают о возможном возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ. Налипание и отложение мокрого снега может привести к обрыву проводов и отключению источников энергоснабжения. Кроме того, при порывистом ветре возможны: перехлёст проводов, повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта.

При ухудшении погоды может быть приостановлено движение паромов на паромной переправе сообщением «Ванино-Холмск». Вероятны происшествия, обусловленные неконтролируемым выходом населения в природную среду: лес, речную и морскую акваторию.

Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды.

В случае происшествия незамедлительно обращайтесь по телефонам «101» или «112»!