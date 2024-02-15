Снежный циклон приближается к Хабаровскому краю

Ситуация с прохождением циклона находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Специалисты отдела мониторинга и прогнозирования на основе анализа данных предупреждают о возможном возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ. Налипание и отложение мокрого снега может привести к обрыву проводов и отключению источников энергоснабжения. Кроме того, при порывистом ветре возможны: перехлёст проводов, повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта.