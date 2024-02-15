Родители учеников вступились за хабаровскую гимназию

Многодетная хабаровчанка обратилась в прокуратуру с жалобой на гимназию № 6, где раньше училась ее старшая дочь. По словам женщины, над девочкой полтора года издевались, и никто не принимал никаких мер. Все закончилось переводом в другую школу. Прокуратура провела проверку по обращению женщины и внесла директору представление об устранении нарушений.
Мама распространила информацию об этом в социальных сетях — из них родители других учеников и узнали о том, что в гимназии произошел конфликт. Но, по их словам, размах инцидента мама сильно преувеличила, а социального педагога обвинила несправедливо.
Не в полном объеме
"Соцпедагог гимназии не принимала никаких действий в течение полутора лет. Я — мама, обращалась не раз с просьбой прекратить буллинг ребёнка из многодетной семьи, девочку били, пинали, унижали, рвали вещи, разували и забирали обувь, вплоть до того, что мне приходилось покупать и везти новую обувь. В гардеробе зажимали втроём, рвали куртку, а дирекция гимназии, пообещав разобраться, ссылалась спустя время, что камеры не работают.
Таким образом ребёнка довели до психоневрологического отделения, после отправили оформлять инвалидность. Ребёнка перевели в другую школу, но так как район один, травля продолжается, писали в ПДН, толку нет. Были вынуждены обратиться в прокуратуру со всеми выписками. Дало результат, только теперь директор просит примирения. Но его не будет", — распространили слова мамы девочки новостные паблики в социальных сетях, приложив ответ прокуратуры.
Из него следует, что прокуратура провела проверку по обращению о бездействии и неэффективной работе должностных лиц гимназии, и доводы нашли подтверждение. Директору гимназии внесено представление об устранении выявленных нарушений, сейчас оно находится на рассмотрении.
"Мама ученицы пожаловалась на организацию образовательного процесса в гимназии № 6. Она сообщила о том, что ученица подвергалась издевательствам со стороны детей. Во время проверки установлено, что профилактическая работа в гимназии ведется не в полном объеме, также не в полном объеме оказывается психологическая помощь ученикам.
Директору внесено представление об устранении нарушений. Родителю разъяснено также право обращения в суд для возмещения ущерба, если он причинен ребенку другими несовершеннолетними, так как ответственность за них несут их родители", — рассказал заместитель прокурора Железнодорожного района Игорь Приходько.
«Педагоги неравнодушные»
Родители, узнав о характере жалобы на гимназию, посчитали, что мама девочки обвинила социального педагога несправедливо.
"Я состою в родительском комитете гимназии, как и мама девочки. У нее четверо детей, трое младших учатся у нас, а старшую она в апреле прошлого года перевела в другую школу. Один из младших сложный, на днях он нецензурно грубил учителю. И девочка сложная, необщительная, несоциальная, новый материал понимала с трудом — дети подшучивали и смеялись над ней.
А однажды на самом деле произошел инцидент: дети порвали ее куртку, оставленную в гардеробе. Об этом тут же узнала вся гимназия: директор и педагоги проводили беседы и с родителями, и с учениками — все выяснили, со всем разобрались. Но девочку никто в гардеробе не бил. Не было буллинга такого. Это просто невозможно: рядом с ним всегда находится вахтер, а в паре метров — социальный педагог. Ольга Анатольевна, по-моему, вообще работает круглосуточно.
Встречает детей у входа, меряет температуру и потом весь день за каждым присматривает. Однажды моя дочь была расстроена по личным причинам и заплакала — Ольга Анатольевна тут же заметила, забрала с урока, поговорила, успокоила — очень профессиональный и неравнодушный педагог, который занимается именно воспитанием детей", — рассказала мама двух учеников гимназии № 6 Елена Нестеренко.
По ее словам, в гимназии в целом дети находятся под непрерывным контролем:
"Стоит кому-то опоздать хоть на минуту или забыть сменку — родители тут же узнают об этом. И меня, как родителя, это радует. Мои дети раньше учились в других школах, неплохих, но это все равно как небо и земля: в гимназии душевная, домашняя обстановка — как вторая семья.
С детьми работают очень внимательные и неравнодушные люди, развивают их даже в свободное от уроков время — это и музеи, и концерты, и театры, и конкурсы. Я в восторге от нашей гимназии. А насчет мамы девочки — она очень дружелюбно и приветливо общается с социальным педагогом, благодарит за работу, обнимает, поздравляет с праздниками — а потом мы узнаем с большим удивлением о поданных жалобах", — говорит Елена Нестеренко.
"Моя дочь училась с девочкой в одном классе. У нас близкие отношения, она делится со мной тем, что происходит в школе. Но я узнала о том, что был конфликт, только сейчас, почти год спустя, и то случайно. Обстановка в гимназии спокойная, моим обоим детям очень нравится, учатся с удовольствием. Младший ребенок на продленке у соцпедагога Ольги Анатольевны, они посещают музеи, интересные мероприятия. Дети ездят на экскурсии в другие города.
Гимназия постоянно проводит занятия и с детьми, и с родителями — полезные и актуальные. Недавно были по безопасности на железнодорожных переездах, и как продуктивно общаться с подростками — очень нужная информация. Телефон соцпедагога есть и у меня, и у моего ребенка — в любой момент можно позвонить и обратиться с любым вопросом. С удивлением узнала, что мама оказалась недовольна ее работой. А я, например, очень довольна и ей, и нашей гимназией", — рассказала мама двух учеников гимназии № 6 Юлия Ахметова.