Родители учеников вступились за хабаровскую гимназию

А однажды на самом деле произошел инцидент: дети порвали ее куртку, оставленную в гардеробе. Об этом тут же узнала вся гимназия: директор и педагоги проводили беседы и с родителями, и с учениками — все выяснили, со всем разобрались. Но девочку никто в гардеробе не бил. Не было буллинга такого. Это просто невозможно: рядом с ним всегда находится вахтер, а в паре метров — социальный педагог. Ольга Анатольевна, по-моему, вообще работает круглосуточно.