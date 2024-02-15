Оценить состояние больниц и школ могут жители Хабаровского края

После сканирования QR-кода пользователь перенаправляется на веб-страницу анкеты конкретного объекта на сайте национальныепроекты.рф. Здесь есть возможность анонимно оценить качество строительства или работу объекта и оставить обратную связь. Если появится негативный отзыв, система автоматически запросит комментарий, который будет передан в проектный офис, отвечающий за объект. Обработка отзыва и поиск решения проблемы занимают не более 20 дней.