Оценить состояние больниц и школ могут жители Хабаровского края

На территории Хабаровского края обустроены школы, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры в рамках реализации национальных проектов. Для оценки их состояния жителям доступны специальные QR-коды. В настоящее время около 50 объектов оборудованы такими табличками, а в целом по стране — почти 3,5 тысячи.
После сканирования QR-кода пользователь перенаправляется на веб-страницу анкеты конкретного объекта на сайте национальныепроекты.рф. Здесь есть возможность анонимно оценить качество строительства или работу объекта и оставить обратную связь. Если появится негативный отзыв, система автоматически запросит комментарий, который будет передан в проектный офис, отвечающий за объект. Обработка отзыва и поиск решения проблемы занимают не более 20 дней.
— В Хабаровском крае продолжается установка специальных табличек с QR-кодами на социальных объектах. К концу года планируется установить их еще на 30 объектах, включая школы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и физкультурно-оздоровительные комплексы. Отзывы обрабатываются оперативно, ни один не остается без внимания, — рассказали в министерстве экономического развития края.
По всей стране уже поступило более 12,7 тысяч отзывов пользователей, полученных через QR-коды.