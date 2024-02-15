Погода в Калининграде 15 февраля

В четверг, 15 февраля, в Калининградской области ожидается пасмурная погода с небольшим дождём и слабым ветром. По сведениям Гидрометцентра России, температура воздуха днём поднимется до +7°C, ночью — до +6°C. Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкую температуру в ночные часы — до +3°C.